Denizli'de sosyal medyadan paylaşım yapıp intihar etti

DENİZLİ'de Mehmet D. (43), kaldığı odada kendisini kabloyla asarak intihar etti. 3 çocuk babasının intihar etmeden hemen önce sosyal medya hesabından 'hakkınızı helal edin' şeklinde paylaşım yaptığı görüldü.

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Olay, Sarayköy ilçesi Beylerbeyi Mahallesi'nde meydana geldi. Geceyi anne ve babasına ait evde geçiren 3 çocuk babası Mehmet D., iddiaya göre, kabloyla kendisini kaldığı odanın tavanına astı. Odaya giren ve Mehmet D.'yi asılı halde gören yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, Mehmet D.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcının incelemesinin ardından Mehmet D.'nin cesedi, otopsi için Sarayköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.