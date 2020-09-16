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Kayseri'de HES kodu sorgulaması zorunlu hale getiriliyor

Anadolu Ajansı

KAYSERİ Valiliği İl Hıfzısıhha Kurulu, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile tesislerinde, kamu ve özel konaklama tesislerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulaması başlatılması kararı aldı.

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Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Şehmus Günaydın başkanlığında toplandı.

Toplantıda alınan kararlara göre, kentte bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşları ile tesislerinde (hastaneler ve aile sağlığı merkezleri hariç) kamu ve özel tüm konaklama tesislerinde koronavirüs tedbirleri kapsamında HES kodu sorgulaması başlatılacak.

Pandemi nedeniyle görevlendirilen tüm kamu personelinin ifa ettikleri vazifelerine yönelik ihtiyaçları (iaşe, tıbbi teçhizat vb) İl Sağlık Müdürlüğü, sağlık kuruluşları ve gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruşlarının imkanları ile karşılanacak.

Kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilecek, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri doğrultusunda işlem yapılacak. 

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