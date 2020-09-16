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İçişleri Bakanlığı: PKK'nın sözde takım komutanı Ercan Yacan yakalandı

VAN'da gerçekleştirilen operasyonda PKK'nın sözde takım komutanı Ercan Yacan adlı terörist yakalandı. İçişleri Bakanlığı, yakalanan teröristin Kandil bölgesinde sözde takım komutanı olarak faaliyet yürüttüğü, son olarak Van'da terör örgütüne eleman temin etmek için çalışmalar yaptığını tespit etti.

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İçişleri Bakanlığı Van'da gerçekleştirilen operasyonda PKK'nın sözde takım komutanının yakalandığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'Van'da gerçekleştirilen operasyonda Ercan Yacan adlı terörist saklandığı ikamette yakalandı. Yakalanan teröristin Kandil bölgesinde sözde takım komutanı olarak faaliyet yürüttüğü, son olarak Van'da terör örgütüne eleman temin etmek için çalışmalar yaptığı tespit edildi.' denildi.

Güvenlik güçlerinin, terör örgütleriyle mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı, geçen yıl Irak'ın kuzeyindeki Kandil Goşine bölgesinde sözde takım komutanı olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen "Ferman" kod adlı terörist Ercan Yacan'ın, Van'da yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Van ve Şırnak İl Jandarma komutanlıkları ile Van İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince müşterek operasyon düzenlendi.

Örgüte eleman temin ediyordu 

Teröristin, terör örgütünün gençlik yapılanması içinde faaliyet yürüttüğü, 2014'te sözde özel kuvvetler eğitimi aldığı, 2015-2016'da örgütün kırsal yapılanmasına katıldığı, daha sonra Suriye ve Irak'ın kuzeyinde faaliyet gösterdiği tespit edildi.

Yacan'ın, 2019'da Irak'ın kuzeyinde bulunan Kandil Goşine bölgesinde sözde takım komutanı olarak faaliyet yürüttüğü, son olarak Van'da PKK/KCK terör örgütüne eleman temin etmek için çalışmalar yaptığı belirlendi.

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