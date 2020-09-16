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Sivas'ta yardım kömürünü internet üzerinden satmaya çalışanlara valilik engeli

Demirören Haber Ajansı

SİVAS'ta iki kişinin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından dağıtılan kömürleri, internetten satışa koydukları belirlendi. Harekete geçen valilik, söz konusu kişilerin kömürlerine el koydu.

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Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde oturan Savaş C. ile Gülyurt Mahallesi'nde oturan Elif D.'nin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından verilen 1 ton kömürü internet üzerinden bin liraya satışa çıkardıkları belirlendi.

Valiliğin talimatıyla harekete geçen ekipler, adreslerini ve kimlik bilgilerini tespit ettikleri kişilerle alıcı gibi irtibat kurdu. Söz konusu kişilerin evlerine giden ekipler, yardım kömürlerine el koydu. Kömürler, görevlilerce kamyona yüklenerek depoya götürüldü. Savaş C. ve Elif D. hakkında yasal işlem yapıldı.

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