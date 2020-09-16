TCDD tartışmalı konuya nokta koydu: Söğütlüçeşme AVM olmayacak

TCDD Genel Müdürlüğü, Söğütlüçeşme Tren İstasyonu üzerinde yapılması planlanan projeyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Söz konusu açıklamada, projenin alışveriş merkezi (AVM) olmadığı vurgulandı.

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Açıklamada, kurum tarafından projelendirilen ve ruhsat onay süreci devam eden projenin, alışveriş merkezi (AVM) olmadığının altı çizildi.

İstasyonla Kadıköy'e yeşil alan, yürüyüş yolları, peyzaj ihtiva eden ve şehre değer katacak bir yaşam merkezi kazandırılacağı, bekleme ve dinlenme alanlarıyla da yolcular için güzel bir ortam oluşturulacağı görüşüne yer verildi.

"İstanbul'a değer katan örnek bir yaşam merkezi..."

TCDD açıklamasında şunlar kaydedildi:

Projede tasarlanan ticari alanlar sadece yolcu ihtiyaçlarına yönelik tasarlanmış olup proje ruhu ile uyumlu yeşil alan içinde çözümlenmiştir. Proje ekolojik anlamda Kadıköy'e değer katacak bir eser hüviyetindedir. Söz konusu alan ve özellikle viyadüklerin altında kalan alanların tamamı yeniden düzenlenerek hayata kazandırılacak, vatandaşımız için ferah, güvenli alanlara dönüştürülecektir. Seyahatlerinde demir yolunu tercih eden vatandaşlarımıza kaliteli hizmet sunarken, Kadıköy ve İstanbul'a değer katan örnek bir yaşam merkezini de halkımıza armağan etmiş olacağız.