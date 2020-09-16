Baran Can Eraslan Kırmızı Oda kimdir yaşı kaç, dizileri hangisi?

TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisi ile yeniden ekranlara dönen başarılı oyuncu Baran Can Eraslan hayatı ile merak konusu oldu. 30 yaşında olan Baran Can Eraslan aslen İzmir Konaklı. Yılanların Öcü ilk kez kamera karşısına geçen Baran Can Eraslan hangi dizilerde rol aldı?

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Kırmızı Oda farklı konusu ve başarılı oyuncu kadrosu ile hem sosyal medyanın hem de seyircinin gündeminde. Kırmızı Oda oyuncularından biri olan Baran Can Eraslan, son olarak Dengi Dengine isimli mini dizide Cenk karakterine vermişti. Baran Can Eraslan kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

Kırmızı Oda dizisi konusu nedir: Dizi, hayatta yaşanan gerçek hikayelerden esinleniyor. Kırmızı Oda dizisinde, psikiyatri kliniğinde doktorların ve onlara başvuran hastaların hayatları hikayeleştirildi. Kırmızı Oda’da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken; izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak!

Baran Can Eraslan kimdir:

Baran Can Eraslan, 1990 yılında İzmir Konak'ta dünyaya gelmiştir. Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Tiyatro Bölümü mezunudur.

Kameralar karşısına ilk kez 2014 yılında yayınlanmaya başlayan Yılanların Öcü dizisiyle geçen Baran Can Eraslan, daha sonra; Hayat Şarkısı, Gülizar ve son olarak da Dengi Dengine gibi yapımlarda rol almıştır.

Baran Can Eraslan, Hayat Şarkısı dizisinde Arda karakterini canlandırdı.

Baran Can Eraslan'ın rol aldığı diziler ve filmler:

2014 – Yılanların Öcü (Ömer) (TV Dizisi)

2016 – Hayat Şarkısı (Arda) (TV Dizisi)

2018 – Gülizar (Fuat) (TV Dizisi)

2019 – Dengi Dengine (Cenk) (Mini Dizi)