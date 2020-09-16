Halil Sezai olayı nedir ne yaptı Halil Sezai neden tutuklandı?

Şarkıcı Halil Sezai'nin adı kavgaya karıştı ve karakolluk oldu. İsyan şarkısı ile tanınan ve birçok filde rol alan Halil Sezai yaşlı bir adamı darp etti. Yaşlı adamı dövdüğü video sosyal medyada yayılınca birçok vatandaş Halil Sezai kimdir, aslen nereli yaşı kaç sorusunun yanıtını araştırdı.

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Halil Sezai olayı nedir, ne yaptı sorusu bugün merak konusu oldu. 41 yaşındaki Halil Sezai yaşı bir adamı dövdü, görüntüleri sosyal medyada yayıldı. Kiraladığı villada film çekmek isteyen ve bu isteği site sakinleri Hüseyin Meriç ve Mesih Meriç tarafından engellenen Halil Sezai yaşlı adamı dövdü.

Halil Sezai kiraladığı villada film çekimi yapmak istedi. Ancak dört villadan oluşan sitede oturan Hüseyin Meriç ve Mesih Meriç, ünlü şarkıcının villada film çekimine izin vermedi. Sanatçı ve diğer villa sahipleri arasında bu nedenle nisan ayından itibaren tartışma ve anlaşmazlıklar yaşandı.

Halil Sezai bugün saat 10.00 sıralarında Hüseyin Meriç’in ikametine yanında iki kişi ile birlikte geldi. İddiaya göre Sezai ve yanındakiler burada Meriç’i darbederek tehdit etti. Olay yerinden ayrılan sanatçı ve yanındakiler hakkında Hüseyin Meriç karakola giderek şikayetçi oldu. Polis İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na haber vererek tahkikat başlattı.

Yönetmen de ifade verdi: Polis şikayetçinin ikametinde bulunan kamera kayıtlarını alarak olayda ismi geçen yönetmen Aytaç Ağırlar, Ecem Ağırlar ve Mustafa Taner Okçular’ı Tuzla Asayiş Büro Amirliği’ne davet etti.

Serbest bırakıldı: Polis Halil Sezai ve diğer şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Halil Sezai akşam saatlerinde Kadıköy’deki evinde yakalandı. Halil Sezai karakola götürülerek ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.