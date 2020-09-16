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Haftasonu İstanbul, Ankara, İzmir dahil heryeri vuracak! Hava durumu uyarısı

TÜRKİYE haftasonu itibariyle sonbaharı hissetmeye başlayacak. Meteorolojinin yayınladığı 5 günlük hava durumu tahminine göre cumartesi günü şiddetli yağış geliyor. Yağışla birlikte sıcaklık 7 derece civarında düşecek.

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Meteorolojinin yayınladığı 5 günlük haritalı hava durumu tahminine göre şiddetli yağışlar Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu hariç tüm yurtta etkili olacak. Cumartesi günü İstanbul, İzmir ve Antalya başta olmak üzere 42 ilde gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Cumartesi günü yoğun yağış beklenen iller şunlar:
İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Çanakkale, Bursa, Balıkesir, Bolu, Zonguldak, Düzce, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Amasya, Çorum, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Aydın, Denizli, Uşak, Burdur, Antalya, Afyonkarahisar, Kütahya, Eskişehir, Bilecik, Isparta, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş

Pazar günü yağış beklenen iller
20 Eylül pazar günü yağışlar iç anadolu bölgesindeki tüm illeri de etkilemeye başlayacak. Ege bölgesinde İzmir, Aydın ve Muğla hariç diğer illerde şiddetli yağış devam edecek. Pazar günü listeye Ankara, Konya, Kayseri, Sivas başta olmak üzere tüm İç Anadolu bölgesi illeri dahil olacak. Pazar günü şiddetli yağış alacak illerin sayısı 60'ı bulacak. 

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Foto Galeri Cumartesi günü geliyor! Sıcaklık düşüyor Meteoroloji 60 ili vuracak diyor Galeriye Gözat
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