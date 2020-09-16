19 Eylül'de geliyor sıcaklık düşüyor Meteoroloji 60 ili vuracak diyor

Pazar günü her yerde yağmur var

20 Eylül pazar günü yağışlar iç anadolu bölgesindeki tüm illeri de etkilemeye başlayacak. Ege bölgesinde İzmir, Aydın ve Muğla hariç diğer illerde şiddetli yağış devam edecek. Pazar günü listeye Ankara, Konya, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Çankırı ve Sivas başta olmak üzere tüm İç Anadolu bölgesi illeri dahil olacak. Pazar günü şiddetli yağış alacak illerin sayısı 60'ı bulacak. İşte bazı illerimizin 5 günlük hava raporu: