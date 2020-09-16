19 Eylül'de geliyor sıcaklık düşüyor Meteoroloji 60 ili vuracak diyor
Meteoroloji 19 Eylül cumartesi ve 20 Eylül pazar günü için şiddetli yağmur uyarısı verdi. İstanbul'dan Adana'ya, İzmir'den Samsun'a kadar her yerde yağış var.
Meteorolojinin yayınladığı 5 günlük hava durumu tahminine göre cumartesi günü şiddetli yağış geliyor. Yağışla birlikte sıcaklık 7 derece civarında düşecek. Yoğun yağışlar Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu bölgesi hariç tüm yurtta 2 gün boyunca etkili olacak. Gök gürültülü şiddetli yağışlar cumartesi günü 42 ili vuracak. Pazar günü listeye yeni iller dahil olacak ve 60'a yakın ilde şiddetli yağış görülecek. İşte Meteorolojinin sitesinde yayınladığı son hava raporu ve meteoroloji profesöründen gelen uyarı:
Meteoroloji Profesörü Orhan Şen, şiddetli yağışların hafta sonu 2 bölge hariç tüm ilde etkili olacağını duyurdu. Hava sıcaklığı da yağışla birlikte düşecek. Orhan Şen sosyal medya hesabından şu uyarıyı yaptı:
*Hafta sonu 6 - 7 C lik bir sıcaklık düşüşü ile yağmur geliyor. 2 gün görünen yağış Güney-Doğu hariç tüm ülkede olacak. Tarım ; kurumaya bırakılmış tarladaki ürünler toplanmalı.
Cumartesi günü 42 ilde şiddetli yağış
Meteorolojinin yayınladığı 5 günlük haritalı hava durumu tahminine göre şiddetli yağışlar Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu hariç tüm yurtta etkili olacak. Cumartesi günü İstanbul, İzmir ve Antalya başta olmak üzere 42 ilde gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yoğun yağış beklenen iller şunlar:
İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Çanakkale, Bursa, Balıkesir, Bolu, Zonguldak, Düzce, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Amasya, Çorum, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Aydın, Denizli, Uşak, Burdur, Antalya, Afyonkarahisar, Kütahya, Eskişehir, Bilecik, Isparta, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş
Pazar günü her yerde yağmur var
20 Eylül pazar günü yağışlar iç anadolu bölgesindeki tüm illeri de etkilemeye başlayacak. Ege bölgesinde İzmir, Aydın ve Muğla hariç diğer illerde şiddetli yağış devam edecek. Pazar günü listeye Ankara, Konya, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Çankırı ve Sivas başta olmak üzere tüm İç Anadolu bölgesi illeri dahil olacak. Pazar günü şiddetli yağış alacak illerin sayısı 60'ı bulacak. İşte bazı illerimizin 5 günlük hava raporu: