BIST 1.113
DOLAR 7,49
EURO 8,89
ALTIN 473,38
HABER /  GÜNCEL
ADV Usta şefler Simfer’i tercih eder

Mardin'de korkunç olay! Önce kurşun yağdırdı ardından cinsel organını kesti

DARDİN'in Midyat ilçesinde bir kişi, birlikte gezmeye çıktığı şahsın bacaklarına ateş ettikten sonra cinsel organını kesti. Olay yerinden kaçan saldırgan jandarma ekiplerince yakalanırken, yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Abone ol

Tüyeri diken diken eden olay, önceki gün Midyat ilçesine bağlı Sivrice Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.O., S.G.’yi gezmeye götürme bahanesi su deposunun bulunduğu bölüme getirdi. H.O., burada S.G.’yi araçtan indirerek önce ayaklarına ateş açtı, ardından da bıçakla cinsel organını kesti.

H.O., olay yerinden kaçarken haber verilmesi üzenine bölgeye 112 acil ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla önce Midyat Devlet Hastanesine ardından da Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Ağır yaralı S.G., Diyarbakır’daki müdahalenin ardından Gaziantep’e sevk edildi. Jandarma ekipleri, olayın ardından kaçan zanlı H.O.’yu yakalamak için çalışma başlattı. H.O., kaçtığı araç ile birlikte Midyat-İdil karayolunda yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlının jandarmadaki ifadesi devam ederken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

SON DAKİKA HABERLERİ
CHP'li Barış Yarkadaş'tan partisi için bomba itiraf! Birkaç ilde 70 bin üye kaybettik
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan son dakika yüz yüze eğitim açıklaması!
Yükselişe geçen dolar/TL 7,50 ile rekor seviyeyi aştı
İYİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu'ndan Yunanistan'ın silah anlaşmasıyla ilgili ilginç tespit
Son dakika Kadir Şeker davasında istenen ceza belli oldu! 12 yıldan 18 yıla kadar hapis...
Türksat 5A 30 Kasım'da uzaya fırlatılacak! Ulaştırma Bakanı duyurdu
ÖNCEKİ HABERLER
Cem Küçük 'skandal' dedi kimsenin aklına AYM gelmez
17 yıllık işkence! Kadınlarla ilişkisini eşine izletmiş
İpek Kıraç kimdir kaç yaşında evli mi eşi kimdir?
İstanbul'da korkutan yangın! Büyük çapta hasar meydana geldi
Evinin çatısında 'hasım' nöbeti tutup yanlış kişiyi vurdu Adana'da 9 ay sonra yakalandı
Suna Kıraç'ın çocukları var mı evlatlık kızı İpek kimdir?
Yorumlar