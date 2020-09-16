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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan son dakika yüz yüze eğitim açıklaması!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 21-25 Eylül arasında anaokulları ve ilkokul birinci sınıfların yüz yüze eğitime başlayacağını hatırlattı. Selçuk, ders günlerine öğretmenler karar verecek...

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş yüz yüze eğitim açıklaması geldi. Okul yönetimlerinin, uyum programının 21-25 Eylül 2020 haftasında hangi gün olacağına öğretmenlerle birlikte karar vereceğini belirten Bakan Selçuk, anaokulu ve ilkokul birinci sınıfların yüz yüze eğitimilyle ilgili ayrıntılı bilgi verdi. Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları şöyle...

- Okul yönetimleri, uyum programının 21-25 Eylül 2020 haftasında hangi gün olacağına öğretmenlerle birlikte karar verecek

- Uyum Programı, okul öncesi eğitim kurumlarında 30’ar dakikalık 5 etkinlik saati olacak şekilde 1 gün, İlkokul 1. sınıflarda ise 30’ar dakikalık 5 ders saati ve aralarda 10’ar dakikalık teneffüsler olacak şekilde 1 gün üzerinden planlanacak.

- İmkân ve şartlara göre sınıf mevcudunun sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde iki ayrı gruba ayrılması sağlanıp her grubun okula uyum programının birbirinden farklı günlerde olmasına özen gösterilecek.

- Teneffüs saatlerinde öğrencilerin sosyal mesafeye uymaları için gerekli yönlendirmeler yapılacak.

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