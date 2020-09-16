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İstanbul'da korkutan yangın! Büyük çapta hasar meydana geldi

İhlas Haber Ajansı

Beylikdüzü sanayi sitesi içerisinde bulunan paratoner imalatı yapan bir fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

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Yangın sanayi sitesinde büyük korkuya yol açarken, dumandan etkilenen çalışanlar hastaneye kaldırıldı. Yangın ise havadan görüntülendi.
Yangın, saat 09:30 sıralarında Beylikdüzü sanayi sitesinde bulunan ve paratoner imalatı yapan 5 katlı iş yerinin zemin katında meydana geldi.

Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede tüm katları sardı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alıp çevredeki fabrikalara sirayet etmemesi adına yoğun çaba gösterdi.


Büyük çapta hasar meydana geldi
Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen fabrika işçileri ise olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Fabrikada ise büyük çapta hasar meydana geldi. Polis ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

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