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İzmir'de FETÖ şüphelisi 9 kişi sürat teknesiyle Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı

Anadolu Ajansı

İZMİR'de sürat teknesiyle Yunanistan'a kaçmaya çalışan 18 kişi yakalandı. Kaçmaya çalışan şahısların içerisinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla aranan 4 şüpheli ile örgüte üyelikten yargılanan 5 sanığın da olduğu aktarıldı.

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Seferihisar İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan veya yargılanmaları süren bazı FETÖ üyelerinin, organizatörler tarafından, bir otelin önündeki iskeleden hareket edecek sürat teknesiyle Yunanistan'ın Sisam Adası'na kaçırılacağı bilgisini aldı.

Düzenlenen operasyonda, can yelekleriyle sürat teknesine binmek üzere bekleyen 5'i çocuk 18 kişi yakalandı. Ekiplerin gelmesi üzerine sürat teknesi ise bölgeden uzaklaştı.

Yakalama kaydı ve yargılaması devam edenler kaçıştaydı

İncelemede, söz konusu kişilerden R.Ç, M.G, T.T. ve R.M. hakkında yakalama kaydının bulunduğu, A.G, E.Ş, İ.E, N.G. ve S.G'nin yargılanmalarının devam ettiği belirlendi.  

Zanlıların, jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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