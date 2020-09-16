Son dakika Kadir Şeker davasında istenen ceza belli oldu! 12 yıldan 18 yıla kadar hapis...

KONYA'da şiddet gören bir kadına yardım ederken cinayet işleyen Kadir Şeker ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Şeker'in yargılandığı davada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanığın "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını, haksız tahrik indiriminin de üst seviyeden uygulanmasını istedi.

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Bir dönem Türkiye'nin gündemine oturan Kadir Şeker için istenen ceza son dakika belli oldu.

Konya'da sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Kadir Şeker'in yargılandığı davada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanığın "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını, haksız tahrik indiriminin de üst seviyeden uygulanmasını istedi.

Ne olmuştu?

Üniversite sınavlarına hazırlanan Kadir Şeker, 5 Şubat Çarşamba günü, iddiaya göre bir parkta sevgilisi Ayşe D'yi döven Özgür Duran'ı (32) engellemek istedi. Ancak bu sırada çıkan arbedede Şeker'in elindeki bıçak Duran'ın kalbine saplandı. Özgür Duran hayatını kaybederken, adliyeye sevk edilen Şeker, çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.