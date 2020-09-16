Fenerbahçe Divock Origi için İngiliz deviyle masaya oturdu

Fenerbahçe'nin Origi için Liverpool'a satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulunduğu belirtildi.

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Vedat Muriqi’nin Lazio’ya transferinin ardından klas bir golcüyü takıma kazandırmak isteyen Fenerbahçe için bir iddia da İngiltere’den geldi. İngiliz basını Sarı-Lacivertliler’in Divock Origi için Liverpool’a kiralama teklifinde bulunduğunu yazdı.

Liverpool yerel basınından “anfiedlwatch.co.uk”un haberine göre; Fenerbahçe yönetimi Belçikalı golcü için görüşmelerde bulundu ve bu toplantıda masaya satın alma opsiyonuyla kiralama teklifini koydu.

Liverpool ise sözleşmeye 15 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonu koyulmasını istedi. Ekspress.co.uk da Liverpool’un transfer rotasıyla ilgili yaptığı haberde Origi’nin ayrılabileceğini vurguladı.

Fenerbahçe dışında taliplisi çok

25 yaşındaki oyuncuyu Fenerbahçe’nin dışında, Fulham, Aston Villa, Newcastle United ve Brighton da istiyor. Fenerbahçe’nin listesinde Origi dışında Ze Luis ve Samatta bulunuyor. Mandzukic ise resmen yalanlandı.