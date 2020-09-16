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Beşiktaş Nikola Kalinic ile anlaştı tüm gözler Atletico Madrid'e çevrildi

Beşiktaş transfer çalışmasında Nikola Kalinic'i bitirmek için ince eleyip sık dokuyor. Hırvat oyuncuyla anlaşan siyah-beyazlı ekip, Atletico Madrid'ten gelecek yanıtı bekliyor. İspanyol takımı teklif edilen ücrete 'evet' derse, Kalinic 3 yıllık imza atacak.

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Siyah-beyazlılar, Atletico Madrid’den Nikola Kalinic için girişimlerini artırdı. Hırvat oyuncuyla anlaşmaya varan Beşiktaş, İspanyol kulübüyle görüşmelerine devam ediyor.

Kulüpler, bonservis bedelinde henüz anlaşma sağlayamadı. Beşiktaş, Atletico Madrid’de sunduğu bonservis bedeli ve ödeme planı için yanıt bekliyor. İspanyol ekibinin, siyah-beyazlıların teklifini kabul etmesi halinde Hırvat forvet, Beşiktaş ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

Aboubakar beklemede

Beşiktaş, diğer forvet adayı Vincent Aboubakar konusunda bekleme kararı aldı. Kamerunlu futbolcunun sakatlık yaşama riskinin yüksek olması nedeniyle görüşmeler durduruldu.

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