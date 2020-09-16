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Antalya'da demir çubukla dövdüğü eniştesi tüfekle döndü

Demirören Haber Ajansı

ANTALYA'da iki akraba birlikte eğlendikten sonra bilinmeyen nedenle tartışma yaşadı. Çıkan tartışmada Latif Y. tarafından demir çubukla dövülen Aynur T., evine girip tüfeğini aldı. Tüfekle ateş açan şahıs kayınbiraderini omzundan yaraladı.

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Olay, gece saatlerine doğru Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Konuksever Mahallesi 814 sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Aynur T. ile kayınbiraderi Latif Y., birlikte eğlendi. Latif Y., daha sonra eniştesini evine bırakmak istedi. İki akraba evin önüne geldiğinde bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmayla beraber Latif Y., eline geçirdiği demir çubukla eniştesi Aynur T.'ye vurmaya başladı. Aldığı darbelerle yaralanan Aynur T. ise koşarak eve gitti. Evde bulunan tüfeğini alan Aynur T., binanın önünde kendisine hakaret eden kayınbiraderine 2 el ateş etti.

Tüfekten çıkan saçmalar Latif Y.'nin sağ omuz altına isabet etti. Tüfek sesi ve tartışmayı duyanlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Kısa sürede olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan Latif Y.'yi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Enişte evinde teslim oldu

Olay yerine gelen polis ekipleri tüfekle ateş eden Aynur T.'yi evinde tüfekle beraber gözaltına aldı. Aynur T., ekiplere tüfeğin yerini de gösterdi. Polis ekipleri Aynur T.'yi sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere Meydan Polis Merkezine götürüldü. Latif Y.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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