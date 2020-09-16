Ankara'da günlük 4 bin 500 vaka mı var? Ankara Tabip Odası'ndan şok iddia

ANKARA'da 9 bölge olduğunu belirten Ankara'da, Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Muharrem Baytemür, “9 bölgeden günlük ortalama 500’er vaka bilgisi bize ulaşıyor" iddiasında bulundu. Bu da Ankara'da günlük 4 bin 500 yeni vaka demek....

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Koronavirüs salgınında adeta "Türkiye'nin Wuhan'ı" olan Ankara ile ilgili tüyler ürperten iddia geldi. Ankara Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Muharrem Baytemür, “9 bölgeden günlük ortalama 500’er vaka bilgisi bize ulaşıyor" dedi. Baytemür, Ankara'da astanelerin normal servislerinden yoğun bakıma geçerken bile hastaların sıraya konulduğunu anlattı.

'Oldukça fazla hasta var'

Vaka artışı olan illerin başında gelen Ankara'da Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Muharrem Baytemür, "Vaka sayıları Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı düzeyde değil. Eğer veriler doğru olsaydı ek önlemlere, ek tedbirlere, ek personele ihtiyaç duymazdı. Oldukça fazla hasta var" ifadesini kullandı. Dr. Beytemür'ün açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

'Hastalar yoğun bakıma alınmak için sıraya konuluyor'

Eskiden kapatılan hastanelerin açılması gündemde. Hastaneler çok yoğun hatta yeterli yoğun bakım ünitesi olmadığı hastalar sıraya konuluyor.

9 bölgeden günlük 500'er vaka bildiriliyor

- Ankara’da 9 bölge var. Sağlık Bakanlığı filyasyon ekiplerinden oluşan yaklaşık 1400 kişiyi Ankara İl Sağlık Müdürlüğü emrine verdi. Ankara’da, 9 bölgeden bize gelen veriler için söylüyorum yine de teyit edilmesi gerekir ama her bir bölgeden yaklaşık 500 vakanın olduğu bilgisi bize ulaşıyor.

'Veriler doğru olsaydı ek önlemler alınmazdı'

Vaka sayıları Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı düzeyde değil. Eğer veriler doğru olsaydı ek önlemlere, ek tedbirlere, ek personele ihtiyaç duymazdı. Oldukça fazla hasta var.

'Arkadaşlarımız birbirlerine 'merhaba' bile diyemeyecek...

Sağlık Müdürlüğü bünyesinde çalışan arkadaşlarımız birbirlerine ‘’merhaba’’ bile diyemeyecek durumdalar, o kadar yoğunlar. Yemek yemeğe bile zaman ayıramayacak çalışma temposundalar. Servislerden yoğun bakıma geçerken bile hastalar sıraya konuyor.