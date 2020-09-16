Yunan Milletvekili Kammenos açıkça söyledi: Yunanistan Lahey'e giderse, Meis Adası'nı kaybeder

YUNANİSTAN milletvekili Dimitris Kammenos, Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilime ilişkin, "Yunanistan Lahey'e giderse, Meis Adası'nı kaybeder. ABD'nin Türkiye'den Yavuz gemisinin bölgeyi terk etmesini istemesi bir şey ifade etmiyor" diye konuştu.

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Yunanistan merkezli Skai TV’de katıldığı programda dikkat çeken açıklamalarda bulunan Yunanistan Milletvekili Dimitris Kammenos, Yunanistan’ın Lahey’e gitmesi durumunda Meis’i kaybedeceğini itiraf etti.

"Beni daha çok başka bir şey ilgilendiriyor. Bu konuda Yunan halkına gerçeği söylemeliyiz. Bakoyanni (Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in kız kardeşi) Meis’in münhasır ekonomik bölgesini kaybedeceğimizi bildiğimiz halde Lahey’e gitmemiz gerektiğini söyledi." diyen Yunan Vekil, "Ona katılmıyorum. Yunan halkına eğer Lahey’e gidersek Meis Adası’nın münhasır ekonomik bölgesini (MEB) kaybedeceğimizi söylememiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Elimizde olan çoğu şeyi kaybederiz"

"İnsanlara gerçeği söylememiz gerekiyor." diyen Kammenos, açıklamasında şunları kaydetti:

İnsanlar Lahey’e gitmemiz gerektiğini söylediğinde bunun ne anlama geldiğini bilmiyor. Elimizde olan çoğu şeyi kaybederiz. Ben Meis’i ve kıta sahanlığımızı kaybedeceğimizi söylüyorum. Eski Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Katrougalos'un Türkiye’nin geniş bir sahile sahip olduğu konusunda bir konuşması var. Bu tam olarak mahkemede bir sorun olacak çünkü herkes için geçerli bir karar almak zorunda kalacaklar. Bu yüzden Amerikalılar, anlaşmaya varmak için baskı yapıyor.

İnsanlara Lahey’e gidersek Meis’i kaybedeceğimizi söylemeliyiz.

"Erdoğan bizi asla umursamayacak"

Kammenos, ABD’nin Yavuz gemisinin faaliyetlerini ‘barışçıl’ yollarla durdurmasını sağlaması gerektiğini öne sürerek, "Çünkü Türk lideri Erdoğan kimseyi umursamıyor. Bizi bir daha asla umursamayacak. O gemi o bölgeyi asla terk etmeyecek" dedi.

ABD’nin uyguladığı baskıya rağmen Türkiye’nin faaliyetlerine devam edip etmeyeceği sorusuna Kammenos, "Erdoğan onlara ya da herhangi bir kimseye aldırış etmiyor" diye konuştu.