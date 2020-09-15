Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu 'aşı geliyor' dedi ve tarihi açıkladı

Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, koronavirüs salgınına dair açıklamalarda bulundu. Çilingiroğlu, aşı çalışmaları hakkında yaptığı değerlendirme de tarih verdi.

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Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, Gürkan Hacır’ın sunduğu Şimdiki Zaman Siyaset programına konuk oldu. Çilingiroğlu, koronavirüs ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Rakamlara inanmadığını söyleyen Çilingiroğlu, “Bu virüs siyasi değil. Bu virüs ne zengin ne de fakir tanıyor. Toplam ölüm sayısı 1 milyona yaklaştı. Canan Karatay çıkmış gripten ölen sayısından bahsediyor.“ dedi.

Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu şunları söyledi:

Maske tartışması

Şimdi düğün yapacak, Ayasofya açacak zaman değil. Daha ileri bir zamanda açalım. Toplam vakası 20 bin iken maske takın demediler. 20 Nisan’a kadar maske takın demediler. Yunanistan’da maske takmadığı için insanlara ceza kesildi. Bizde de bu yapılmalıydı. TSE’nin maskeyi gözden geçirip üretim yapması gerekiyor. Bazı maskeler çok ince.

Kontrolsüz normalleşme

Bu virüs ilk ortaya çıkınca Çin sınırları kapatsa, DSÖ uyarı yapsa, Türkiye sınırları kapatsa böyle olmazdı. Biz 3 ay önceki durumda değiliz. Şimdi daha fazla vaka var. Kontrolsüz normalleşme yaptık.

Kış nasıl geçer?

Bu kış kötü geçecek. O yüzden herkesin grip aşısını yapması lazım. En azından grip aşımızı olalım. Yine kronik rahatsızlığı olanların zatürre aşısı yapması lazım. Yoksa grip mi koronavirüs tüm tespit edemeyeceğiz.

Aşı ne zaman çıkar?

Aşı geliyor. Ben Ekim’in sonunda aşımı olup videosunu da çekecem. ABD’den, Almanya’dan, İngiltere’den gelecek. Rus aşısını sormayın bana. Türkiye’nin ön sipariş vermesi lazım. Aşı öncelikli olanlara yapılacak.