Volkan Bozkır, BM Genel Kurulu Başkanı olarak yemin etti

Volkan Bozkır, Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanlığı görevine yemin ederek başladı.

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Türk diplomat Volkan Bozkır, BM 75. Genel Kurul Başkanlığı görevini bugün New York’ta tertiplenen resmi bir törenle devraldı.

Volkan Bozkır, BM Genel Kurul Başkanı sıfatıyla 75’inci Genel Kurul Oturumu’nun resmi açılışını gerçekleştirirken törene 74’üncü Genel Kurul Başkanı Tijjani Muhammad-Bande ve BM Genel Sekreteri Antnio Guterres de iştirak tti.

Türk bayrağı bir yıl boyunca başkanlık makamında

Ayrıca, Genel Kurul Başkanlık makamına Türk Bayrağı’nın çekilmesi töreni yapıldı. Bayrağımız, bir yıl süreyle BM bayrağı ile birlikte Genel Kurul Başkanlık makamında yer alacak.

Volkan Bozkır, BM sistemindeki bu önemli görevi, örgütün 75’inci yıldönümüne denk gelen tarihi bir dönemde yürütecek.