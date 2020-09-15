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Trabzon'da polis memuru koronavirüsten hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı

TRABZON'da polis memuru Hasan Okumuş, 5 gündür tedavi gördüğü Covid-19'a yenik düştü. 2 çocuk babası Okumuş'un Trabzon'da koronavirüsten dolayı hayatını kaybeden ilk polis olduğu öğrenildi.

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Trabzon Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şubesi’nde görevli polis memuru Hasan Okumuş'un, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’nde 5 gündür tedavi gördüğü öğrenildi. 50 yaşındaki Okumuş’un cenazesinin yarın Akçaabat ilçesi Eskiköy mahallesinde toprağa verileceği bildirildi.

Evli ve 2 çocuk babası polis memurunun Trabzon’da koronavirüs vakasından hayatını kaybeden ilk polis memuru olarak kayıtlara geçti.

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