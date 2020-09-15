Trabzon'da polis memuru koronavirüsten hayatını kaybetti

TRABZON'da polis memuru Hasan Okumuş, 5 gündür tedavi gördüğü Covid-19'a yenik düştü. 2 çocuk babası Okumuş'un Trabzon'da koronavirüsten dolayı hayatını kaybeden ilk polis olduğu öğrenildi.Abone ol
Trabzon Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şubesi’nde görevli polis memuru Hasan Okumuş'un, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’nde 5 gündür tedavi gördüğü öğrenildi. 50 yaşındaki Okumuş’un cenazesinin yarın Akçaabat ilçesi Eskiköy mahallesinde toprağa verileceği bildirildi.
Evli ve 2 çocuk babası polis memurunun Trabzon’da koronavirüs vakasından hayatını kaybeden ilk polis memuru olarak kayıtlara geçti.
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