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Fenerbahçe'den Mandzukic ve Diego Costa açıklaması

Fenerbahçe; Mario Mandzukic ve Diego Costa ile ilgilendikleri haberlerini yalanladı.

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Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüzün asılsız transfer iddiaları hakkında açıklama yapmama duruşuna rağmen ortaya atılan bazı isimler hakkında bilgilendirme yapma zorunluluğumuz doğmuştur. Bu bağlamda spor basını tarafından ortaya atılan Mandzukic veya Diego Costa ile ilgilendiğimiz ve kulübümüz adına resmi görüşmeler yapıldığı haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Camiamızda beklentilerin yanlış yönlendirilmesine sebep olan bu haberlerin dikkate alınmamasını rica ederiz."

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