Türkiye-Yunanistan arasındaki toplantı NATO Karargahı'nda sona erdi MSB'den açıklama

TÜRKİYE ve Yunanistan askeri heyetleri arasındaki teknik toplantı NATO Karargahı'nda sona erdi. Bir sonraki toplantının 17 Eylül 2020 tarihinde yapılması kararlaştırıldı.

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NATO'da Doğu Akdeniz görüşmesi gerçekleştirildi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usullerinin' ele alınacağı teknik toplantı NATO Karargahı'nda sona erdi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alındığı NATO Karargahındaki teknik toplantı sona erdi. Bir sonraki toplantının 17 Eylül 2020 tarihinde icra edilmesi planlanmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Erdoğan ile Stoltenberg görüşmesiyle kararlaştırılmıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg arasındaki görüşme sonrasında NATO Karargahı'nda Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında toplantı yapılması kararlaştırılmıştı.

Bu kapsamda Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "ayrıştırma usullerinin" görüşüldüğü toplantıların ilki 10 Eylül'de, NATO Karargahı'nda gerçekleştirilmişti.