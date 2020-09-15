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Kayserispor'da 9 isim imza attı

Demirören Haber Ajansı

SÜPER Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor, bünyesine kattığı 9 futbolcu ile sözleşme imzaladı.

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Süper Lig'de ilk haftayı Kasımpaşa galibiyeti ile tamamlayan Hes Kablo Kayserispor, 9 transferi için imza töreni düzenlendi.

Karpuzatan Tesisleri'nde düzenlenen tanıtım törenine kulüp Başkanı Berna Gözbaşı'nın yanı sıra kulüp yöneticileri katıldı. Kadrosuna Muğdat Çelik, İlhan Depe, Aaron Lennon, Wilfried Kanga, Harrison Manzala, Daniel Avramovski, Yaw Ackah, Joseph Attamah ve Dimirtios Kolovetsios katarak güçlenen Hes Kablo Kayserispor'un yeni yıldızları imzaları attı.

Kayserispor Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı, törende yaptığı açıklamada, "Heyecanlı bir hafta sonunu güzel bir galibiyetle bitirdik. Lisanslarımızın tamamlanması ile imza törenimizi yapmak, oyuncularımızı sizlere tanıtmak istedik. Kayserimize ve camiamıza transferler hayırlı olsun. Aramıza katılan kardeşlerimizle başarılı bir sezon geçireceğimizi ümit ediyorum. Takımımıza katılan futbolcu kardeşlerimize hoşgeldin diyorum" dedi.

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