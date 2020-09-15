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Forbes açıkladı: 2020'nin en fazla kazananı Messi oldu

Forbes, 2020 yılının en çok kazanan erkek sporcularını açıkladı. Arjantinli futbolcu Lionel Messi 126 milyon dolarla, 2020 yılının en çok kazanan futbolcular listesinde ilk sırada yer aldı.

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Forbes’in yayımladığı ‘Dünyanın En Yüksek Ücretli Futbol Oyuncuları 2020’ listesinde, FC Barcelona’da forma giyen Arjantinli futbolcu Lionel Messi 126 milyon dolarla ilk sırada yer aldı.

Messi’yi, Juventus FC’de forma giyen Cristiano Ronaldo 117 milyon dolarla ikinci sırada takip etti. Listenin üçüncü sırasında ise 96 milyon dolarla Paris Saint-Germain FC’de forma giyen Neymar yer aldı. Dördüncü sırada ise ilk 10’da bulunan en genç oyuncu olduğu ifade edilen yine Paris Saint-Germain oyuncusu Kylian Mbappe 42 milyon dolarla yer aldı.

Bu yılın en fazla kazanan ilk 10 futbolcusu şöyle:

Futbolcu Kulüp Gelir (dolar) 

1 Lionel Messi Barcelona  126 milyon 

2 Cristiano Ronaldo Juventus 117 milyon 

3 Neymar PSG 96 milyon

4 Kylian Mbappe PSG 42 milyon 

5 Muhammed Salah Liverpool 37 milyon 

6 Paul Pogba Manchester United 34 milyon 

7 Antoine Griezmann Barcelona 33 milyon 

8 Gareth BaleReal Madrid 29 milyon

9 Robert Lewandowski Bayern Münih 28 milyon 

10 David De Gea Manchester United 27 milyon

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