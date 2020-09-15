MSB personeli Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'da 20 yıllık PTT memurundan vurgun! 3 milyon TL ile kayboldu

Eşinin testi pozitif çıktı! Diyarbakır'da belediye başkanı kendini karantinaya aldı

Tokat'taki bu köyün adını duyanlar şaşkına dönüyor halk ise şikayetçi değil