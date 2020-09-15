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Günün en iğrenç haberi! Kocaeli'nde engelli kadına 4 kişi tecavüz etti iddiası

Demirören Haber Ajansı

KOCAELİ'de orta düzey zeka geriliği olan 20 yaşındaki kadın "4 kişi bana tecavüz etti" dedi. Savcılık soruşturma başlattı...

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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde orta düzeyde zeka geriliği rahatsızlığı olan kadın, yengesine 4 kişinin cinsel saldırısına uğradığını anlattı. Ailenin şikayetçi olması üzerine, genç kadının ifadesi alındı. 

Genç kadın, ilk olarak M.Y. isimli kişinin cinsel saldırısına uğradığını, fotoğraflarını çekip, bazı kişilere gönderdiğini, ailesine söylememesi için kendisini ölümle tehdit ettiğini söyledi. 

Genç kadın daha sonra ayakkabı dükkanı bulunan bir esnafın kendisine iş yerinde cinsel saldırıda bulunup, bıçakla tehdit ettiğini öne sürdü.

Bu olaydan sonra soy isimlerini bilmediği 2 kişinin daha cinsel saldırısına uğradığını belirtti. Polis, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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