Son dakika İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan yeni 'mesai' açıklaması! Cuma günü...

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüs tedbiri olarak gündemde olan kademeli mesai saatleri ile ilgili son dakika açıklaması yaptı. Yerlikaya, cuma günü açıklama yapacaklarını duyurdu.

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20 milyona yakın insanı yakından ilgilendiren İstanbul'da kademeli mesai saati planı ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya kademeli mesai ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Yerlikaya, cuma günü açıklama yapacaklarını duyurdu.

İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında kademeli mesaiye geçiş için son hazırlıklar yapılıyor.

'Pandemi kurulunun önereceği bir takvim...'

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Kademeli mesai konusunda cuma günü açıklama yapacağız. Hemen ertesi gün değil, en azından pandemi kurulunun önereceği bir takvim içerisinde yürürlüğe girdirmek" dedi.