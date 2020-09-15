Koronavirüs hayatını alt üst etti! Yaşadıklarını tek tek anlattı
ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde korona virüse yakalanan ve gördüğü tedavi sonrasında sağlığına kavuşan gencin anlattıkları yürek burktuç
Siverek'te Ağustos ayında korona virüse yakalandığını öğrenen 28 yaşındaki Abdullah Serçek, 22 günlük tedavinin ardından sağlığına kavuştu. Serçek, kendisiyle birlikte test sonucu pozitif çıkan amcasını ise 3 gün içinde kaybetti. Amcasının vefatının ardından kendisi de kabus gibi günler yaşayan Serçek, toplamda 22 gün süren ibretlik süreci anlattı. Abdullah Serçek, korona virüsün hiçbir hastalığa benzemediğini belirterek, "Bu illet öyle bir şey ki sevdiklerinin bile yanında olmadığını insana gösteriyor" dedi.
Hastalık öncesinde "Bana bir şey olmaz" mantığı ile hareket edip, kurallara riayet etmediğini hatırlatan Abdullah Serçek, "bu salgın başladığı sırada ben de bazıları gibi 'Bana bir şey olmaz' dedim ama virüse yakalandıktan sonra çok zor süreçler geçirdim." dedi.
"Çok çaresiz bir durum"
Serçek "Sevdiğin, seni sevenlerin bile sana faydası olmadığını gördüm. Gece yarılarına kadar yalnız kaldım, çok zaman nefes alamadığım sırada intiharı bile düşünür hale geldim. Çok ama çok çaresiz bir durum, yakalanmadan önce normal hayatıma uyarılara aldırmadan devam ediyordum. Korona virüse yakalandıktan sonra hayatım alt üst oldu, Allah düşmanıma bile göstermesin" şeklinde konuştu.
"Nefesin kıymetini illetin pençesinde anladım"
Abdullah Serçek, "Gençler korona virüsten etkilenmez, bana bir şey olmaz" diye düşünenlere de uyarılarda bulundu. Nefesin kıymetini bu hastalığın pençesinde anladığını vurgulayan Serçek, "Ben de gençtim koronaya yakalanınca dünyam değişti. 'Gençler korona virüsten etkilenmez, bana bir şey olmaz' gibi söylemlere aldanmayın, inanmayın. Özellikle maske, sosyal mesafe ve yapılan uyarılara kesinlikle uyun yarın herkes için geç olabilir." diye konuştu.