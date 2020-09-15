Koronavirüs hayatını alt üst etti! Yaşadıklarını tek tek anlattı

"Nefesin kıymetini illetin pençesinde anladım"

Abdullah Serçek, "Gençler korona virüsten etkilenmez, bana bir şey olmaz" diye düşünenlere de uyarılarda bulundu. Nefesin kıymetini bu hastalığın pençesinde anladığını vurgulayan Serçek, "Ben de gençtim koronaya yakalanınca dünyam değişti. 'Gençler korona virüsten etkilenmez, bana bir şey olmaz' gibi söylemlere aldanmayın, inanmayın. Özellikle maske, sosyal mesafe ve yapılan uyarılara kesinlikle uyun yarın herkes için geç olabilir." diye konuştu.