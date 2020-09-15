Milyonlarca memuru ilgilendiren kritik toplantı Bakan Selçuk açıklama yapacak

Milyonlarca memuru ilgilendiren toplantı bugün yapılıyor. Bu rutin toplantılarda daha önce bir gündem maddesi sınırlaması olmazken bu kez Danışma Kurulu tarihinde ilk kez bir gündem ile toplanıyor. Toplantıda kamu personeline yönelik salgın sonrası uygulamalar masaya yatırılacak

Abone ol

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un toplantı öncesinde açıklama yapması bekleniyor. Sonrasında ise bir değişiklik olmazsa toplantı basına kapalı devam edecek.

Toplantıya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri de katılacak. Peki toplantının ana konusu ne olacak?

Kamu personelleri için devreye alınan uygulamalar yeterli mi? Salgının bundan sonraki seyrine göre başka olasıadımlar nasıl atılmalı? Tek tek bunlar planlanacak.