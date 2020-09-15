MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Gözaltına alındılar

MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü, FETÖ/PDY'nin Marmara Bölgesi'ndeki doktor ve akademisyen yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında operasyon başlattı.Abone ol
FETÖ/PDY'nin Marmara Bölgesi'ndeki doktor ve akademisyen yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünün ortak çalışmasıyla yapılanmanın mahrem imamının da aralarında bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı
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