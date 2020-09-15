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Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye ile görüşmeye hazırız

Son dakika gelişmesine göre; Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye ile hemen ön görüşmelere başlamaya hazır olduklarını söyledi.

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Doğu Akdeniz'de yaklaşık 1 aydır sismik araştırmalar yapan MTA Oruç Reis gemisi, kablolarını toplayarak Antalya Limanı'na demirlerken Yunanistan'dan flaş bir adım geldi.

AB Komisyonu Başkanı Charles Michel'le Atina'da bir araya gelen Yunanistan Başbakanı, Türkiye'ye acil mesaj gönderdi. 

Yunanistan Başbakanı Miçotakis "Deniz yetki alanları konusunda Türkiye ile en kısa sürede görüşmeye hazırız." ifadelerini kullandı.

Peki Oruç Reis neden geri döndü gerçek sebep ne?
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise NTV canlı yayınında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de geri adım atmadığını, Oruç Reis gemisinin limana bakım ve ikmal için çekildiğini söylemişti.

Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle: ''Oruç Reis bakımda olduğu için NAVTEX yayınlanmadı. Gemi bakımdayken NAVTEX yayınlamanın anlamı yok. Bu bir geri çekilme olarak algılandı, muhalefet de böyle algıladı ama doğru değildir. CHP'nin sormadan "Geri adım" demesi iç siyasete yönelik. Barbaros ve Yavuz çalışmalarına devam ediyor. İyi niyetli olsalar Sevilla haritasını red ederler.''

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