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HABER /  EKONOMİ

Dolar/TL yeniden rekor seviyelere yaklaştı! Dolar kurunda son durum

Önceki gün 7.50'yi aşarak rekor tazeleyen dolar/TL kuru bugün 7.49'un üzerinde seyrederken, euro/TL ise 8.90 civarında işlem görüyor.

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Küresel piyasalar Çin'de sanayi üretimindeki artış ve yine ülkede Kovid-19 aşısının kasım ayında hazır olacağına yönelik gelişmelerden bulduğu destekle iyimser başladı.

Yeniden yükselişe geçti

Dün 7.50'nin üzerine çıkarak rekor kıran dolar/TL kuru bu sabah saatlerinde 7.47-7.48 bandından dengelendikten sonra piyasalarda işlemlerin artmasıyla birlikte yeniden yükselişe geçti.

Dolar/TL 7.4956'dan, euro/TL ise 8.9080'den el değiştiriyor.

Altın yükseliyor

Dünya'nın aktardığına göre, altın fiyatları doların gerilemesiyle yükselirken, yatırımcılar enflasyon hedefi planının detaylarının açıklanacağı Fed'in para politikası toplantısına odaklandı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.3 artışla 1.962 seviyesine yükseldi.

Petrolde yatay seyir

Petrol fiyatları, dünya genelinde petrol talebindeki yavaş toparlanmaya dair endişeler ve başlıca petrol üreticilerinin hedefin üstünde üretim yapan ülkelerden daha fazla üretim kesinti yapma talepleriyle geriledi. Ancak bu hafta gerçekleşecek OPEC+ toplantısı öncesinde yatırımcıların kısa pozisyonlarını kapatmalarıyla birlikte kayıplar sınırlı kaldı. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 0.1 düşüşle 39.56 dolara geriledi.

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