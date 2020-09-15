Ordu'da koronavirüs hastası babanın evlat özlemi

ORDU'da koronavirüse yakalanan baba Erdal Dalar, kızı ile birlikte camın arkasında hasret gideriyor. Ortaya çıkan görüntüler virüsün ne kadar acımasız olduğunu yine gözler önüne serdi.

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Koronavirüs vaka sayılarının artış gösterdiği son günlerde kimi zaman yürekleri sızlatan görüntüler ortaya çıkabiliyor. Ordu’nun Fatsa ilçesinde, koronavirüs teşhisi konulan Erdal Dalar evinde karantinada bulunurken, 2 yaşındaki kızı Fatma Hafsa’ya da özlemi her geçen gün artıyor.

Yaklaşık bir haftadır ev karantinası devam eden Erdal Dalar, evladını camın arkasından seviyor, oyun oynuyor.

"En sonunda bize de bulaştı"

Evladının kokusuna hasret kalıp sarılmayı hayal ettiğini aktaran Erdal Dalar, “İnsanlar ne olur artık ‘bize bir şey olmaz’ demeyip tedbirlerini alsınlar. Koronavirüs artık hayatımızın ne yazık ki bir parçası haline geldi. Sokaklarda maskesiz insanları çok görüyorduk. En sonunda bize de bulaştı ve ben günlerdir kızıma sarılamıyorum, kokusunu özledim. İnşallah en kısa sürede yeniden sarılacağım” dedi.