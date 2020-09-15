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İstanbul'da denizde ceset şoku! Vatandaşlar film gibi izledi

İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL'da denizden çıkan erkek cesedini metro köprüsündeki vatandaşlar film izler gibi seyretti.

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Karaköy'de denizden ceset çıktı. Vatandaşları ihbarı üzerine deniz polisi tarafından karaya çıkartılan cesetin 40 yaşlarında erkek bir şahsa ait olduğu öğrenildi. Metro köprüsündeki vatandaşlar ise çalışmaları film izler gibi izledi.

Olay, saat 10.30 sıralarında Haliç Karaköy sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde sahilde dolaşan bir vatandaş, denizde bir şahsın hareketsiz durduğunu gördü. Bunun üzerine vatandaş polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, denizdeki şahsı alabilmek için Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdi.

Metro köprüsünden film izler gibi izlediler
Şahsın olduğu yere gelen deniz polisi, bota aldığı şahsı ceset torbasına koyduktan sonra karaya çıkarttı. Ardından sağlık ekipleri, 40 yaşlarında olan erkek şahsın üzerinde yaptığı tetkikler sonucu hayatını kaybettiğini belirledi. Çalışmalar sürdüğü esnada metro köprüsündeki vatandaşlar da yaşananları film izler gibi izledi.


İnceleme başlatıldı
Olay yeri ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından şahsın cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şahsın kesin ölüm sebebinin burada yapılan inceleme sonucunda netlik kazanacağı öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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