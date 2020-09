Öznur Çalık'ın Moody's tepkisi: İnandıcılığınızı kaybediyorsunuz

AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in, Türkiye'nin kredi notuna ilişkin aldığı karara yönelik, “Moody's, Türkiye'nin ekonomik gücünü ve mevcut durumunu görmezden gelerek inandırıcılığı kaybetmekte ve uluslararası yatırımcıların gözünde bu kuruluşun notu giderek düşmektedir” dedi.

Abone ol

Milletvekili Çalık, Malatya’nın Battalgazi ilçesinde esnafları ziyaret ederek sorunlarını dinledi. 24 Ocak Malatya depremi ve Mart ayından itibaren yaşanan pandemi süreci sonrasında kentteki esnaflara Halkbank tarafından bugüne kadar yaklaşık 420 milyon lira destek verildiğini söyledi.

Çalık, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu 'B1'den 'B2'ye düşürmesine ilişkin, “Moody'sin, Türkiye ekonomisiyle ilgili verdiği notların gerekçelerini inceledim. Türkiye ile aynı not kategorisinde olan ülkelere göz attığımızda Mısır, Tunus, Tanzanya, Nijerya, Etiyopya, Uganda gibi uzun vadeli ekonomik potansiyel açıdan bizimle boy ölçüşemeyecek ülkelerin yer aldığını görüyoruz. Makroekonomik temelden uzak gerekçelerle açıklanan bu not kararı uluslararası yatırımcıların gözünde bu kuruluşun karnesini de giderek düşürecektir” değerlendirmesinde bulundu.

“Moddy’s’in gerekçeleri inandırıcı değildir”

Çalık, “Türkiye sadece Ağustos ayında 12 milyar 463 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Ekonomik Güven Endeksi ağustos ayında yüzde 85,9 oldu. 2002 yılında toplanan her 100 TL verginin sadece 14.3 TL'si vatandaşlarımıza hizmet için harcanırken artık toplanan her 100 TL verginin 85,2 TL'si sağlık, eğitim ve altyapı başta olmak üzere toplumun refahı için kullanılıyor. Sadece Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında bugüne kadar 34 milyar 774 milyon TL destek sağlandı. Ben bu rakamları niye söylüyorum biliyor musunuz?Moody’s not indirimine bir gerekçe olarak kurumların etkin politika uygulama konusunda isteksizlik ve beceriksizliklerini dile getirmiş. Etkin bir politika uygulanmasa Türkiye bu kadar ihracatı 1 ayda gerçekleştirebilir mi?” ifadelerini kullandı.