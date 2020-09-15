Berat Albayrak 'güzel haberler gelmeye devam ediyor' deyip paylaştı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, konut satışlarının ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 54.2 artmasıyla ilgili "Yeni ev sahibi vatandaşlarımıza hayırlı olsun diyor, sektörümüzü kutluyorum." dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, TÜİK'in açıkladığı konut satışlarıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Albayrak, yaptığı paylaşımda "İstihdam alanında oldukça kuvvetli olan inşaat sektöründen güzel haberler gelmeye devam ediyor! Konut satışları Ağustosta geçen yılın aynı ayına göre %54,2 artarak 170.408’e ulaştı. Yeni ev sahibi vatandaşlarımıza hayırlı olsun diyor, sektörümüzü kutluyorum." ifadelerine yer verdi.