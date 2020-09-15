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Bursa'da ortalık savaş alanına döndü! Çok sayıda yaralı var

İhlas Haber Ajansı

BURSA'da sözlü tartışmada tekmeler yumruklar havada uçuştu. Kavgada sosyal mesafe ve maske kuralı unutuldu.

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Bursa’da sokak ortasında yapılan yaklaşık yüz kişilik mevlitte kavga çıktı. Aralarında kadınların, çocukların bulunduğu kavgada yumruklar ve tekmeler havada uçuştu. Grubun maske ve mesafe kuralını unuttuğu dakikalar kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Yıldırım ilçesi Meydancık Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün akşam sokak ortasında düzenlenen yaklaşık 100 kişilik mevlitli yemek programı verildi. Yemekli programda taraflar arasında sebebi tespit edilemeyen tartışma çıktı. Tartışma kadınların dahil olmasıyla kavgaya dönüştü.

Çok sayıda yaralı var
Çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, tarafların birbirlerine tekme tokat attığı görüldü. Kadın ve çocukların arada kaldığı kavgada ortalık adeta savaş alanına döndü. Kavgada çok sayıda yaralı olduğu öğrenilirken, grubun yaklaşık yarım saat boyunca mesafe ve maske kuralına uymadığı görüldü.

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