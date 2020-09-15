Türkiye ve Yunanistan arasında kritik toplantı bugün yapılacak
TÜRKİYE ve Yunanistan askeri heyetleri arasında NATO Karargahı'nda "ayrıştırma usullerinin" görüşüleceği teknik toplantının bugün yapılması bekleniyor.Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg arasındaki görüşme sonrasında NATO Karargahı'nda Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında toplantı yapılması kararlaştırılmıştı.
Teknik toplantı bugün
Bu kapsamda Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "ayrıştırma usullerinin" görüşüldüğü toplantıların ilki 10 Eylül'de, NATO Karargahı'nda gerçekleştirildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, teknik toplantının bugün öğleden sonra yapılması bekleniyor.
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