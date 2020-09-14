Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabey'in tecavüzüne uğrayan kadın şikayetçi oldu
AYDIN'ın Didim ilçesinde bir kadın, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın 4 yıl önce iş vaadiyle kendisiyle zorla birlikte olduğunu ileri sürerek savcılığa şikayette bulundu. Suç duyurusunda bulunan S.T., savcının' şikayetçi olmak için neden bunca zaman beklediği' yönündeki sorusuna, "Olayın tekrar gündeme gelmesi nedeniyle ve psikologumun da tavsiyesiyle artık ortaya çıkmaya ve şikayetçi olmaya karar verdim" yanıtını verdi.
AYDIN'ın Didim ilçesinde bir kadın, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın 4 yıl önce iş vaadiyle kendisiyle zorla birlikte olduğunu ileri sürerek savcılığa şikayette bulundu.
Suç duyurusunda bulunan S.T. adlı kadının avukatı Murat Sultansu, Didim Adliyesi önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, hazırladıkları dilekçeyi cumhuriyet savcısına sunduklarını ifade etti.
İddiaların çok vahim olduğunu belirten Sultansu, "Bir belediye başkanının kendisine iş aramaya gelen bir kişiye kamu gücünü kullanmak suretiyle böyle eylem gerçekleştirmesi çok vahim. Cumhuriyet savcımıza gerekenleri anlattık, delilleri de sunduk" dedi.
Avukat Sultansu, söz konusu olaya ilişkin Didim Belediye Başkan Yardımcısı E.Ö.G. ve Didim Belediye Meclis Üyesi A.Ç. ile Ö.Ç. hakkında da suç duyurusunda bulunduklarını sözlerine ekledi.