Fenerbahçe'de ayrılık kesinleşti! Antrenmana çıkmadı Çin'e gidiyor

Fenerbahçe'de takımdan gönderilmesi planlanan isimlerden Jailson ile yolların ayrılması kesinleşti. Brezilyalı oyuncu, dün idmana çıkmadı ve Çin'e transfer olacak.

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Fenerbahçe’de bir ayrılık daha kapıda. Jailson’a Çin’den talip çıktı. Erol Bulut’un, “Satılabilir” raporu vermesinin ardından yönetim, Brezilyalı orta saha oyuncusunun bonservisini 5 milyon Euro olarak belirledi.

Düzenli bir şekilde forma giymek isteyen Jailson’un da Çin’e gitmek istediğini yönetime ilettiği kaydedildi. Anlaşma gereği Sambacı’nın eski takımı Gremio, satıştan yüzde 20 pay alacak. Bu da 200 bin Euro civarında bir para anlamı taşıyor

İdmana çıkmadı Çin'e gidiyor

Jailson, dün yapılan antrenmanda yer almazken Brezilyalı oyuncunun Çin'e transferinin kısa süre içerisinde tamamlanması bekleniyor. 25 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, 2018'in yaz transfer döneminde Gremio'dan 4 milyon Euro karşılığında kadroya katılmıştı.





Doğukan Sinik hamlesi

Bu transferle eli rahatlayacak yönetim santrfor dışında bir kanat takviyesi yapacak. Bu ismin son dakika pürüz yaşanmazsa Antalyaspor forması giyen Doğukan Sinik olması bekleniyor. Transfere son noktayı koymak için takas görüşmeleri sürüyor.



Rıdvan Dilmen de duyurdu

Rıdvan Dilmen, "Bildiğim kadarıyla Fenerbahçe, Jailson'u 4,5-5 milyon euroya civarında bir paraya satacak, öyle bir duyum aldım" ifadelerini kullanmıştı.