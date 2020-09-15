BIST 1.115
DOLAR 7,49
EURO 8,89
ALTIN 474,13
HABER /  FENERBAHÇE
ADV Usta şefler Simfer’i tercih eder

Fenerbahçe'de ayrılık kesinleşti! Antrenmana çıkmadı Çin'e gidiyor

Fenerbahçe'de takımdan gönderilmesi planlanan isimlerden Jailson ile yolların ayrılması kesinleşti. Brezilyalı oyuncu, dün idmana çıkmadı ve Çin'e transfer olacak.

Abone ol

Fenerbahçe’de bir ayrılık daha kapıda. Jailson’a Çin’den talip çıktı. Erol Bulut’un, “Satılabilir” raporu vermesinin ardından yönetim, Brezilyalı orta saha oyuncusunun bonservisini 5 milyon Euro olarak belirledi.

Düzenli bir şekilde forma giymek isteyen Jailson’un da Çin’e gitmek istediğini yönetime ilettiği kaydedildi. Anlaşma gereği Sambacı’nın eski takımı Gremio, satıştan yüzde 20 pay alacak. Bu da 200 bin Euro civarında bir para anlamı taşıyor

İdmana çıkmadı Çin'e gidiyor
Jailson, dün yapılan antrenmanda yer almazken Brezilyalı oyuncunun Çin'e transferinin kısa süre içerisinde tamamlanması bekleniyor. 25 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, 2018'in yaz transfer döneminde Gremio'dan 4 milyon Euro karşılığında kadroya katılmıştı.


Doğukan Sinik hamlesi
Bu transferle eli rahatlayacak yönetim santrfor dışında bir kanat takviyesi yapacak. Bu ismin son dakika pürüz yaşanmazsa Antalyaspor forması giyen Doğukan Sinik olması bekleniyor. Transfere son noktayı koymak için takas görüşmeleri sürüyor.

Rıdvan Dilmen de duyurdu
Rıdvan Dilmen, "Bildiğim kadarıyla Fenerbahçe, Jailson'u 4,5-5 milyon euroya civarında bir paraya satacak, öyle bir duyum aldım" ifadelerini kullanmıştı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye genelinde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı
Cumhurbaşkanı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Cemil Çiçek: FETÖ ve 15 Temmuz yeteri kadar ibret olmadı
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Tükek: Salgın İstanbul'da yeniden başladı
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (14 Eylül 2020)
Oteldeki pitbull'ların saldırısına uğradı! 40 dikiş atılıp, 100 iğne yapıldı
Ali Babacan ailesindeki üzücü haberi açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
Bursa'da 1 haftadır kayıp kızının sadece 'anne yetiş' deyişini duydu
Adana'da ağabeyini bıçakladı çatıdan düşüp yaralandı
15 Eylül evde bakım maaşı yatan iller yeni liste yayınlandı
Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan koronavirüse yakalandı
Sancaktepe'de 5 katlı bina boşaltıldı
Turgay Başyayla aslen nereli kaç yaşında? Turgay Başyayla kimdir?
Yorumlar