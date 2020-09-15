BIST 1.115
DOLAR 7,49
EURO 8,89
ALTIN 474,05
HABER /  YEREL
ADV Usta şefler Simfer’i tercih eder

Adana'da ağabeyini bıçakladı çatıdan düşüp yaralandı

Demirören Haber Ajansı

ADANA'da kavga ettiği ağabeyi Abdülaziz B.'yi karnından bıçaklayarak yaralayan Mehmet B., polisten kaçmak için çıktığı çatıdan düşerek yaralandı. Yakalanan şahıs, gazetecilere 'beni meşhur ettiniz' diye konuştu.

Abone ol

Olay gece saatlerinde merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde 1096 Sokak'ta meydana geldi. Evinde kavga ettiği ağabeyi Abdülaziz B.'yi karnından bıçakladığı öne sürülen Mehmet B., olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Abdülaziz B., hayati tehlike kaydıyla tedaviye alındı.

Mehmet B.'nin peşine düşen polis, şüphelinin Dede Korkut Mahallesi 838 Sokak'ta bir yakının evinde olduğunu belirledi. Söz konusu adrese gelen polisleri gören Mehmet B., evin çatısına çıkarak, kaçmak istedi. Dengesini kaybedip, çatıdan başka bir evin çatısına düşen Mehmet B., yaralandı. Polislerin durumu telsiz anonsuyla bildirmesi üzerine olay yerine ambulans sevk edildi.

"Beni meşhur ettiniz"

Sağlık ekibi tarafından sedye ile damdan indirilen şüpheli, kendisini görüntüleyen gazetecileri görünce önce "Beni meşhur ettiniz" dedi, ardından da "Ağabeyim benim evime, haneme tecavüz etmeye çalıştı. Çıkarttım mutfaktan bıçağı ufak bir yara vurdum ona" diyerek bıçakladığı ağabeyini suçladı. Daha sonra ambulansa taşınan Mehmet B., hastaneye kaldırıldı. 

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Gülben Ergen'in mayolu yaza veda pozu olay oldu! Binlerce beğeni aldı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye genelinde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı
Cumhurbaşkanı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Cemil Çiçek: FETÖ ve 15 Temmuz yeteri kadar ibret olmadı
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Tükek: Salgın İstanbul'da yeniden başladı
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (14 Eylül 2020)
Oteldeki pitbull'ların saldırısına uğradı! 40 dikiş atılıp, 100 iğne yapıldı
Ali Babacan ailesindeki üzücü haberi açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
15 Eylül evde bakım maaşı yatan iller yeni liste yayınlandı
Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan koronavirüse yakalandı
Sancaktepe'de 5 katlı bina boşaltıldı
Fenerbahçe'de Baghdad Bounedjah sesleri
IŞİD’in medya sorumlusu Bursa’da yakalandı! Emniyet göz açtırmıyor
Reynmen koronavirüse yakalandı son sağlık durumunu anlattı
Yorumlar