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İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Tükek: Salgın İstanbul'da yeniden başladı

İSTANBUL Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, "Çapa'da 530 testin 81'i pozitif, salgının İstanbul için yeniden başladığını söyleyebiliriz" sözleriyle uyardı. "Moral bozmak için değil tedbir alın diye yazıyorum." diyen Prof. Tükek, "Yoksa herkes üzülecek." ifadesini kullandı.

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Prof. Dr. Tufan Tükek, Çapa'da yapılan Koronavirüs (Covid-19) testlerinin yüzde 15'inin pozitif çıktığını belirterek "Salgının İstanbul için yeniden başladığını söyleyebiliriz" dedi.

Twitter hesabından salgının durumuna ilişkin açıklamalar yapan Prof. Tükek, İstanbul'da salgının yeniden başladığını söyledi.

"Yoksa herkes üzülecek"

Prof. Tütek, açıklamasında şunları kaydetti:

Çapa'da 530 testin 81'i pozitif. Pozitiflik oranı yüzde 15'i geçti. Bugünden artık salgının İstanbul için yeniden başladığını söyleyebiliriz. Ağırlıklı gençler ve maalesef zatürre oranı yüksek. Moral bozmak için değil tedbir alın diye yazıyorum. Yoksa herkes üzülecek.

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