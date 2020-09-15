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HABER /  POLİTİKA

Ali Babacan ailesindeki üzücü haberi açıkladı

Koronavirüse yakalanan Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, sağlık durumu hakkında açıklama yaparak iyileşme durumunda olduğunu belirtmişti.

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Babacan, "Covid-19'la on beşinci günün sonunda şikayetlerim azaldı. Bulguların da düzelme eğilimine girmesi üzerine doktorum tedavimin evde süreceğini söyledi" ifadelerini kullanırken vatandaşları da virüse karşı uyarmıştı.

Habertürk’te Kübra Par ile Açık ve Net programına katılan Babacan, ailesinde babasının ve kayınpederinin koronavirüse yakalandığını ve 3 haftadır tedavi gördüklerini açıkladı.

Tedavilerinin hastanede devam ettiğini dile getiren Babacan, “Babamla 1 aydır hiç görüşmüyorduk ama o da nereden nasıl kaptı bilemiyoruz. Yani bizim ailede biraz var. Ankara’da biraz var özel devlet hastanelerde yoğun bakımlar doldu” ifadelerini kullandı.

Ali Babacan virüsün vücudu çok kötü etkilediğini belirterek tüm vatandaşları hastalığa kapılmamak için yoğun çaba göstermeleri gerektiğini söyledi.

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