Hatayspor, son şampiyon Başakşehir'i mağlup etti

Süper Lig'in yeni ekibi Hatayspor, son şampiyon Başakşehir'i 2-0 yendi. Hatay ekibinin gollerini Selim Ilgaz ve Barbosa kaydetti.

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Süper Lig'de 1. haftanın kapanış maçında Hatayspor ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Hatayspor, 2-0'lık skorla kazandı.

Barbosa 90'da skoru belirledi

Hatayspor'un 53 yıllık kulüp tarihindeki ilk Süper Lig golünü 36. dakikada Selim Ilgaz attı. Helder Barbosa, 90. dakikada attığı golle Hatayspor'un galibiyetini perçinledi.

Bu sonucun ardından Hatayspor, lige 3 puanla başlamış oldu. Son şampiyon Başakşehir ise sezona puansız başladı.

Başakşehir'in rakibi Galatasaray

Hatayspor, gelecek hafta Fenerbahçe'ye konuk olacak. Başakşehir ise sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.