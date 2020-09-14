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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Venüs’te potansiyel yaşam belirtisi tespit edildi

İhlas Haber Ajansı

Bilim adamları, Venüs'ün asidik bulutlarında potansiyel yaşam belirtisi tespit ettiklerini duyurdu.

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Bilim adamları, Dünya dışında yaşam belirtisi aramaya devam ediyor. Bilim adamları, yaptığı açıklamada, Venüs gezegeninin asidik bulutlarında 'fosfin' adlı bir gaz tespit ettiklerini ve bunun potansiyel yaşam belirtisini işaret ettiğini aktardı. Araştırmacılar, keşfedilen 'fosfin' gazının gerçek bir yaşam formu olmadığını fakat Dünya'da 'fosfin' gazının oksijensiz ortamlarda gelişen bakteriler tarafından üretildiğini kaydetti.

Bilim adamları, 'fosfin'i ilk olarak Hawaii'de bulunan James Clerk Maxwell Teleskopu sayesinde tespit ederken; Şili'de yer alan Atacama (ALMA) teleskop dizisini kullanarak bunu doğruladıklarını aktardı.

Galler'deki Cardiff Üniversitesinden Gökbilimci Jane Greaves, yaptığı açıklamada, "Çok şaşırdım, aslında şaşkına döndüm" ifadelerini kullandı.

ABD'deki Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) Moleküler Astrofizikçi Clara Sousa-Silva ise yaptığı açıklamada, "Şu anda Venüs hakkında bildiklerimizle fosfinin en makul açıklaması kulağa fantastik gelse de hayattır" dedi. Sousa-Silva, "Bu önemli çünkü eğer 'fosfin' ise bu hayattır ve yalnız olmadığımız anlamına gelir. Aynı zamanda yaşamın galaksimizde çok yaygın olduğu ve başka birçok yerleşik gezegende olacağı anlamına geliyor" ifadelerini kullandı. Sousa-Silva, "Ancak Venüs'ün bulutları neredeyse tamamen asitten oluşuyor ve bu herhangi bir organizmanın nasıl hayatta kalabileceği gibi birçok soruyu gündeme getiriyor" dedi. Venüs'ün yüzeyinde hiçbir canlının hayatta kalamayacağını ifade eden Sousa-Silva, "Ama uzun zaman önce sera etkisi gezegenin çoğunu tamamen yaşanmaz hale getirmeseydi Venüs yüzeyinde yaşam olabilirdi" ifadelerini kullandı.

Üç hidrojen atomu eklenmiş bir fosfor atomu olan 'fosfin', insanlar için oldukça zehirlidir.

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