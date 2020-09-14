BIST 1.107
DOLAR 7,49
EURO 8,90
ALTIN 471,67
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Grönland'da devasa bir buz tabakasından büyük bir parça koptu

BBC’nin haberine göre, kuzeydoğu Grönland'ın "79N" veya "Nioghalvfjerdsfjorden" olarak adlandırılan Kuzey Kutup bölgesinin kalan en büyük buz tabakasından bir kısmı parçalandı.

Abone ol

Kopan buz tabakasının 110 kilometrekarelik bir alanı kapladığı belirtilirken, uydu görüntülerinde buzulun birçok parçaya bölündüğü belirlendi.

Yapılan araştırma sonucu buzulun 2019 yılında kırıldığı, bu yaz hava sıcaklığının artmasıyla da tamamen koptuğu tespit edildi.
Bilim insanları, söz konusu kopuşun, Grönland'da meydana gelen hızlı iklim değişikliklerinin kanıtlarından biri olduğunu belirtti.

Almanya'daki Friedrich-Alexander Üniversitesinden kutup araştırmacısı Dr. Jenny Turton, 2019 ve 2020'de rekor yaz sıcaklıkları görüldüğünü belirterek, bölgede atmosferin 1980'den bu yana yaklaşık 3 derece ısındığını dile getirdi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye'de altına ve çelik kasalara hücum başladı! Wall Street Journal analizi
Süleyman Soylu'dan Anayasa Mahkemesi Başkanı'na tepki: İşe bisikletle git gel bakalım
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan 'kademeli mesai' açıklaması
Aracı olanları sevindirecek gelişme! Benzine indirim yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'ekose ceketleri' Alman gazetesinde
Konya'da Kovid-19 tedavisi gören iki okul müdürü hayatını kaybetti
ÖNCEKİ HABERLER
Sivasspor Fayçal Fajr transferini bitirdi
Konyaspor'da İsmail Kartal dönemi resmen başladı
Sakarya'da canlı derste sigara içen öğretmen hakkında soruşturma
Adıyaman'da ilginç şekilli sivri biber çiftçi saklamaya aldı
Verilen ceza şaşırttı Endonezyalı yetkiliden 'başka çaremiz kalmadı'
Show TV'nin Şeref Sözü dizinin kadrosu belli oldu! Diriliş Ertuğrul'un usta oyuncusu da var
Yorumlar