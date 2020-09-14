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HABER /  EĞİTİM

Adapazarı'nda canlı derste sigara içen öğretmene soruşturma

Uzaktan eğitimde canlı ders yaparken sigara içen öğretmen Esra B. hakkında idari soruşturma başlatıldı.

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Adapazarı’nda Şirinevler Ortaokulu’nda görevli İngilizce öğretmeni Esra B., iddiaya göre, uzaktan eğitim kapsamında internet üzerinden ders verirken sigara içti.

Durumu fark eden bir veli, öğretmeni sigara içerken görüntüledi. Olayın ardından Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne şikayette bulunuldu.

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, öğretmen hakkında idari soruşturma başlatıldığını bildirdi. 

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