Prof. Dr. Şenyiğit toz fırtınası için 7 ili uyardı! Pencereleri açmayın, balkona çıkmayın
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7 il hakkında hassas toz fırtınası tahmininde bulundu. Toz fırtınası hakkında birçok bilgi veren Prof. Dr. Abdurrahman Şenyiğit, astım ve KOAH gibi kronik hastalığı olanlara seslenerek 'dışarı çıkmasınlar, pencerelerini açmasınlar, balkona bile çıkmasınlar' şeklinde konuştu.
Ankara'yı geçen cumartesi günü etkileyen toz fırtınasının ardından Pazartesi gününden itibaren Şırnak, Siirt, Mardin, Antalya, Manisa, Aydın ve Balıkesir için hassas toz fırtınası olacağı Meteoroloji tarafından tahmin ediliyor. 'Tozlu Kuşak' olarak ifade edilen Afrika, Orta Doğu ve Asya çöllerinin ortasında yer alan Türkiye, dünyadaki en önemli iki toz kaynağı olan Afrika ve Orta Doğu kaynaklı çöl tozlarının etkisi altında yer alıyor.
Toz partikülleri günlerce havada kalıyor
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Şenyiğit, toz fırtınasının yüzlerce kilometrelik alanı etkilediğini ve toz partiküllerinin günlerce havada asılı bir şekilde kaldığını söyledi.
Kronik hastalığı bulunanlar dikkat: Toz fırtınalarının özellikle koah, bronşit ve astımı olanlar ile yaşlılarda ciddi anlamda sağlık sorunu teşkil ettiğini belirten Şenyiğit, fırtınanın içindeki toz zerreciklerinin ve toz partiküllerinin ağız ve burun yoluyla akciğere girerek, nefes darlığı oluşturacağına dikkat çekti.
"İnsanların sağlığını ciddi anlamda etkileyen bir faktördür"
Toz fırtınasının özellikle yaz aylarında Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni ciddi anlamda etkilediğini anlatan Şenyiğit şöyle konuştu: "Toz fırtınaları, bu dönemde çöllerde meydana gelen bir takım değişik rüzgarlara bağlı olarak kendi alanından yüzlerce kilometreyi etkileyen ve bazen günlerce havada asılı bir şekilde kalıp, o bölgede yaşayan insanların sağlığını ciddi anlamda etkileyen bir faktördür. Bu toz fırtınaları özellikle koah olan olgular, bronşiti olan olgular, astımı olan olgular ve yaşlı olan vatandaşlarımız için ciddi anlamda bir sağlık sorunu teşkil etmektedir."